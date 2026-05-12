България подкрепя съвместната инициатива на Обединеното кралство и Франция, насочена към подкрепа на сигурността на международното корабоплаване и защитата на свободата на навигацията в региона на Ормузкия проток, в съответствие с международното право и разпоредбите на Конвенцията на ООН по морско право (UNCLOS).

Инициативата беше обсъдена по време на видеоконферентна среща на министрите на отбраната, която се проведе в продължение на посветената на свободата на корабоплаването в Ормузкия проход среща на държавните лидери през месец април, когато беше постигнато политическо съгласие за провеждането на многонационална отбранителна мисия. В разговорите се включиха представители на над 40 страни членки на ЕС, НАТО и държави партньори. Участие от страна на Министерството на отбраната взе бригаден генерал Любомир Монов, директор на дирекция „Отбранителна политика и планиране“.

Катарски танкер за втечнен газ плава към Ормузкия проток

България заявява политическа подкрепа за осъществяването на планираната многонационална мисия, която цели да подпомага безопасността на гражданското и търговското корабоплаване, включително чрез дейности по морска сигурност и разминиране. Страната ни подкрепя усилията на международната общност за деескалация на напрежението и насърчаване на стабилността в региона, с цел гарантиране на глобалната икономическа стабилност и енергийната сигурност, като дипломатическите средства и политическият диалог остават водещ приоритет.

Участващите държави ще поддържат координация и прозрачна комуникация с всички заинтересовани страни, а дейностите на мисията ще се осъществяват единствено при наличие на необходимите условия и в пълно съответствие с международното право и националните законодателства.

