Птиците са отглеждани във волиера

11 млади египетски лешояда завършиха „училището за лешояди“ край кърджалийското село Поточница. Птиците са отглеждани във волиера, където са привиквали към условията, преди да бъдат пуснати в природата.

Лешоядите са излюпени в различни зоопаркове в Европа, включително и в България. Днес им бяха поставени GPS предаватели, чрез които ще се следи движението им след освобождаването.

Имената им са дадени от деца от училища в района, които се запознаха с важността на опазването на защитените видове. Децата разказват, че вече знаят повече за птиците и начина им на хранене, включително че се изхранват с мърша. Те споделят и откъде са дошли и как са кръстени някои от лешоядите – Звезделин и Звезделина.

Според Анелия Далова, учител в ОУ „Н. Й. Вапцаров“ – с. Звезден, инициативата помага на учениците да научат повече за защитените видове и тяхната роля в екосистемата, както и защо е важно те да бъдат опазвани.

