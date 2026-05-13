11 млади египетски лешояда завършиха „училището за лешояди“ край кърджалийското село Поточница. Птиците са отглеждани във волиера, където са привиквали към условията, преди да бъдат пуснати в природата.

Лешоядите са излюпени в различни зоопаркове в Европа, включително и в България. Днес им бяха поставени GPS предаватели, чрез които ще се следи движението им след освобождаването.

Започва мащабна кампания за спасяване на застрашени птици в България, РСМ и Турция

Имената им са дадени от деца от училища в района, които се запознаха с важността на опазването на защитените видове. Децата разказват, че вече знаят повече за птиците и начина им на хранене, включително че се изхранват с мърша. Те споделят и откъде са дошли и как са кръстени някои от лешоядите – Звезделин и Звезделина.

Според Анелия Далова, учител в ОУ „Н. Й. Вапцаров“ – с. Звезден, инициативата помага на учениците да научат повече за защитените видове и тяхната роля в екосистемата, както и защо е важно те да бъдат опазвани.