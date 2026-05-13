Снимка: Стопкадър
-
Отмениха прехвърлянето на средства за пръскане срещу комари към Министерството на земеделието
-
Съдът в Добрич остави в ареста мъж, опитал се да подкупи областния управител
-
Изстрели и хаос в Сената на Филипините
-
Опасният хантавирус: Рискове и механизъм на заразяване
-
Какъв е реалният контрол върху професионалните шофьори
-
Земеделският министър: Все още няма сключен договор за защита от градушки със самолетен способ
Птиците са отглеждани във волиера
11 млади египетски лешояда завършиха „училището за лешояди“ край кърджалийското село Поточница. Птиците са отглеждани във волиера, където са привиквали към условията, преди да бъдат пуснати в природата.
Лешоядите са излюпени в различни зоопаркове в Европа, включително и в България. Днес им бяха поставени GPS предаватели, чрез които ще се следи движението им след освобождаването.
Започва мащабна кампания за спасяване на застрашени птици в България, РСМ и Турция
Имената им са дадени от деца от училища в района, които се запознаха с важността на опазването на защитените видове. Децата разказват, че вече знаят повече за птиците и начина им на хранене, включително че се изхранват с мърша. Те споделят и откъде са дошли и как са кръстени някои от лешоядите – Звезделин и Звезделина.
Според Анелия Далова, учител в ОУ „Н. Й. Вапцаров“ – с. Звезден, инициативата помага на учениците да научат повече за защитените видове и тяхната роля в екосистемата, както и защо е важно те да бъдат опазвани.
Последвайте ни