Мащабна кампания за опазване на световно застрашените видове царски орел и египетски лешояд стартира в България, Северна Македония и Турция. Проектът предвижда инвестиции в милиони евро за обезопасяване на електропреносната мрежа, за да се предотвратят смъртни случаи на птиците от токов удар и сблъсък с проводници.

Село Белозем е известно като „европейското село на белия щъркел“ заради голямата популация на птиците. Половината от щъркелите се настаняват върху специални платформи на покрива на местното училище, а останалите - върху електрическите стълбове.

Петокласничката Ивет Узунова споделя, че всяка година чакат щъркелите Здравко и Здравка с голямо нетърпение. Мая Иванова пък допълва: „Всяка година участвам в броенето на гнездата - в цялото село има около 50“.

Учителят по биология Минка Колева подчертава важността на щъркелите като индикатор за чиста природа и препоръчва монтирането на нови платформи, за да се привлекат още двойки. В Югоизточна България вече са изградени 4500 такива, но сега вниманието се насочва към царските орли и египетските лешояди, които са застрашени от електропреносните мрежи.

В Източните Родопи и Сакар планина живеят около 40 двойки царски орел и 35 двойки египетски лешояд. Според д-р Стоян Николов от Българското дружество за защита на птиците, проектът обхваща 100% от популацията на царските орли и 90% от египетските лешояди в страната. В рамките на инициативата ще бъдат изолирани 8700 електрически стълба, което значително ще увеличи преживяемостта на птиците.

„Тези птици имат изключително важна екологична роля - те почистват терена от умрели животни и по този начин предпазват от разпространение на зарази“, обяснява д-р Николов.

За да се предотвратят смъртни случаи, по проводниците ще бъдат монтирани 1500 дивертора. Заместник-председателят на съвета на директорите на EVN България Здравко Братоев поясни:„Диверторът представлява пластина, която се монтира върху проводника, обикновено на мрежа със средно напрежение. Идеята е птиците да забелязват, че там има проводник и да се предпазят“.

Подобни мерки ще бъдат приложени и в Северна Македония и Турция, където царските орли и египетските лешояди също са застрашени. Кампанията цели не само да предотврати загиването на птиците, но и да повиши обществената информираност за важността на тези видове за екосистемата.

В рамките на проекта, Енергодружеството в Югоизточна България ще възстанови всички гнезда на щъркелите, които не са оцелели през зимата върху електрическите стълбове. Целта е да се съхранят и насърчат условията за размножаване на белите щъркели, символ на чистата природа и традиция за региона.