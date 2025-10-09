Популацията на белия щъркел в страната бележи истински подем и за 10 години се е увеличила с 33 процента, съобщават от Българското дружество за защита на птиците, цитирани от sinoptik.bg .

Данните са от Осмото международно преброяване на вида. Регистрирани са общо 9527 гнезда, от които 7749 са заети от двойки щъркели. За сравнение, при предходното преброяване през 2014 година гнездата са били 6981, а заетите – 5825. Общият брой на успешно отгледаните малки за периода е 17 530.

„За 10 години популацията на белия щъркел у нас е нараснала с една трета. Това е ясен знак, че природозащитните усилия, включително поставянето на безопасни платформи върху електрически стълбове, дават резултат,“ споделя Свилен Чешмеджиев, който е национален координатор на преброяването от БДЗП.

След близо 80 години: Къдроглави пеликани загнездиха в Бургаско (ВИДЕО+СНИМКИ)

Най-предпочитаното място за свиване на гнезда продължават да бъдат електрическите стълбове – цели 8339 гнезда са разположени върху тях. 76 гнезда са разположени на дървета, като най-често се използват акацията, борът, черницата и тополата. За сравнение, преди десет години техният брой е бил 201. Върху сгради са разположени 539 гнезда, като най-често използваните са покриви и комини на училища, фурни, частни къщи, както и куполи на църкви. Регистрирани са гнезда и върху друг вид субстрат – силози, паметници, магазини, GSM антени и изкуствени постройки, изградени от човек.

Снимка: БДЗП

Драстично се е увеличил броят на гнездата, които са повдигнати върху изкуствени платформи – 5620. БДЗП от години работи съвместно с електроразпределителните дружества в страната, на които ще бъдат предоставени данните за рисковите щъркелови гнезда, за да бъдат и те обезопасени на изкуствени платформи в бъдеще.

Резултатите от VIII Международно преброяване

Области с най-много заети щъркелови гнезда и съответно двойки щъркели:

► Хасково – 864

► Пловдив – 849

► София – 601

Области с най-малко гнезда:

► Добрич – 76

► Габрово – 62

► Смолян – 5

Населените места с най-много заети щъркелови гнезда в България са село Баня (община Разлог) – 51, село Рупите (община Петрич) – 50, село Райово (община Самоков) – 48, град Бургас – 48, село Драгушиново (община Самоков) – 46 и село Кулата (община Петрич) – 46. Населените места с най-голям общ брой гнезда в страната са град Бургас – 59, село Драгушиново – 58, село Райово – 56, село Баня – 55, село Белозем (община Раковски) – 52, село Белчин (община Самоков) – 51 и село Рупите – 51.

Белият щъркел се завръща в Дания с рекорден брой новоизлюпени

Белият щъркел е не само символ на пролетта и новия живот, но и един от най-добрите индикатори за състоянието на околната среда. Той живее близо до хората и отразява чистотата на природата, в която и ние съжителстваме.

Редактор: Калина Петкова