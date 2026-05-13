Неизвестен мъж е откраднал реликва, за която се смята, че е 800-годишният череп на Света Здислава от Лемберк, от църква в Северна Чехия.

Според властите кражбата е заснета от охранителна камера. На разпространения кадър се вижда мъж, облечен в черно, който тича между пейките в базиликата „Свети Лаврентий и Света Здислава“ в град Яблонец над Нисоу, разположен на около 110 километра от Прага. По данни на полицията именно той държи черепа и напуска храма.

Света Здислава от Лемберк е живяла между 1220 и 1252 г. и е известна с благотворителността и грижата си към бедните. Тя е канонизирана от папа Йоан Павел II през 1995 г.

„Това е разтърсваща новина. Черепът беше почитан от поклонниците. Не мога да повярвам, че някой може да открадне посред бял ден църковна реликва, чиято стойност е преди всичко историческа и е вдъхновение за вярващите“, заяви пражкият архиепископ Станислав Прибил.

