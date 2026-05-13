Проблемът с пръскането срещу комари по поречието на Дунав предизвика напрежение между държавните институции. През април трябваше да започне мащабна обработка, но заради прекратена обществена поръчка това така и не се случи.

На 7 май служебното правителство взе решение да прехвърли близо 1,3 милиона евро за тази дейност от Министерството на здравеопазването към Министерството на земеделието и в частност към Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), която да извърши ларвицидната обработка. Днес обаче Министерският съвет отмени това решение.

Новият здравен министър Катя Ивкова обясни мотивите за отмяната. По думите ѝ колегите от земеделското министерство са направили коректен анализ, който е показал, че на практика е невъзможно БАБХ да проведе тези мероприятия. Освен това Ивкова предупреди, че с прехвърлянето на средствата има сериозен риск от заобикаляне на Закона за обществените поръчки.

Министърът на земеделието Пламен Абровски беше още по-остър в коментара си за наследената ситуация. „Бившият министър на здравеопазването, заедно с бившия министър на земеделието, са се опитали да прехвърлят един горещ картоф. Но е важно хората да знаят, когато ги хапят комарите, кой е виновен“, заяви той.

Междувременно кметовете от Асоциацията на дунавските общини са категорични, че всички срокове за ларвицидна обработка на държавните терени са изтекли. Според тях наземното пръскане в населените места вече ще има ефект едва до 30 процента.

„Ситуацията наистина е излязла извън контрол и ако държавата поне малко не помогне по някакъв начин – да третират и те с наземна техника – ние като кметове няма да можем да се справим. Повярвайте ми, няма да можем да се справим“, алармира кметът на Тутракан Димитър Стефанов.

Готовност за пълна мобилизация изрази кметът на Русе Пенчо Милков. Той заяви, че е готов да извади всички налични средства и хора от общинската администрация, за да се извърши третирането. „Готов съм да помогна на всяко министерство, за да можем много бързо, за ден-два, да свършим работата, ако правителството прецени, че това е правилно от експертна гледна точка“, добави той.

За да няма риск за общественото здраве, държавните институции търсят трайни решения, така че да не се стига всяка година до един и същи сценарий.