„Изпусна се ценно време и ефектът няма да бъде този, който трябва да бъде”, коментира кметът на Русе Пенчо Милков в ефира на „Събуди се” по NOVA. Опасенията на кметовете от Асоциацията на дунавските общини са, че държавата е закъсняла с ларвицидното третиране и ако насекомите не бъдат унищожени в зародиш, по-нататъшното пръскане няма да има почти никакъв ефект.

⇒ Осигурено финансиране и административни пречки

След репортаж на NOVA от изминалата седмица стана ясно, че държавното финансиране за обработката срещу комари в страната е осигурено. Областният управител на Русе Орлин Пенков потвърди, че сумата от близо 1,3 млн. евро е прехвърлена от Министерството на здравеопазването към Министерството на земеделието. Целта е Българската агенция по безопасност на храните да извърши необходимото пръскане в рамките на следващите седем до десет дни.

Започва спешна обработка срещу комари

Пенков обаче пренесе забавянето на терена на политиката, заявявайки, че правителството на Росен Желязков е закъсняло с обявяването на обществената поръчка. „Оттам цялата процедура бива опорочена, забавена и се създаде този риск за всички нас”, посочи областният управител.

Кметовете по поречието на реката не споделят оптимизма на държавната администрация. „Ние сме свидетели на едно прехвърляне на отговорност от хора, които счупиха един работещ ред. В момента, докато говорим, ларвите се развиват и до дни ще бъдем изправени пред голяма популация”, предупреди Пенчо Милков.

Според него общините ще третират населените места, но ако държавата не обработи самото поречие на Дунав, крайният ефект за гражданите ще бъде лош.

Жителите на Русе вече усещат присъствието на насекомите и изразяват недоволство от липсата на своевременни мерки. „Това трябваше да се случи поне преди две-три седмици, доста са закъснели”, споделят русенци. Някои граждани дори обмислят сами да организират пръскане около жилищните си блокове.

От пресцентъра на БАБХ заявиха за NOVA, че към момента не е коректно да се представят крайни срокове за предстоящата обработка. Графикът за третиране по областни дирекции и началото на реалните действия първо трябва да бъдат одобрени от новото ръководство на Министерството на земеделието и Агенцията по храните.

