Започва спешна дезинсекция в цялата страна за летния сезон. С правителствено решение е гласуван ресурс в размер на 1 278 230 евро. Средствата са за мониторинг и обработки в периода от май до септември, съобщават от правителствения пресцентър.

Пари се пренасочват от Министерството на здравеопазването към Министерството на земеделието и храните, а оперативните дейности ще се изпълняват от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Механизмът е приет като своевременна алтернатива на стандартната обществена поръчка, която е блокирана от жалба в КЗК . По този начин се елиминира рискът от забавяне от близо три месеца и се гарантира, че пръскането започва в пика на биологичния цикъл на насекомите.

Първоначалната процедура беше прекратена след установяване на административни нарушения, застрашаващи обективния избор на изпълнител.

От Министерството на здравеопазването и Министерския съвет координираха действията си с общините и водещи експерти за намиране на решение.

Нашествие от комари застрашава живеещите по поречието на Дунав

В края на април бяха проведени ключови срещи с кметовете на дунавските общини и представители на най-засегнатите региони, за да се подсигури логистиката и навременната реакция по места, съобщават от МС.

