Той влязъл в кола, използвана от екипа на звездата
Мъж беше осъден на две години затвор за това, че е откраднал дискове с неиздадена музика на Бионсе от автомобил в американския град Атланта, предаде "Би Би Си". 41-годишният Келвин Евънс се е признал за виновен по обвинения за проникване в автомобил и незаконно навлизане в чужда собственост. Освен ефективната присъда съдът му е наложил и три години пробация.
Кражбата е извършена през юли 2025 г., малко преди концертите на Бионсе в Атланта от турнето Cowboy Carter Tour. Обвиняемият влязъл в кола, използвана от екипа на звездата.
Сред изчезналите вещи са били два куфара с твърди компютърни дискове (HDD), съдържащи неиздадени и защитени с воден знак музикални записи, планове за концертни продукции, видеоматериали и списъци с песни за бъдещи участия. Откраднати са също лаптопи, слушалки и дизайнерски дрехи.
Разследващите са използвали записи от охранителни камери и данни за проследяване на електронни устройства, за да установят самоличността на извършителя. Въпреки ареста, част от откраднатите материали, включително музикалните файлове, все още не са открити, допълва "Би Би Си".
