Големият брой на катастрофите у нас е сигнал за няколко неща. От една страна това е контролът на мерките, които има в закона, от друга - следенето, особено на тежкия трафик - и на камионите, и на автобусите, превозващи пътници, както и поведението на самите водачи. Това заяви е ефира на NOVA NEWS адвокат Илия Тодоров от Българска асоциация на пострадали при катастрофи по повод поредицата от тежки инциденти на автомагистрала „Хемус“.

„Всеки път, когато станем свидетели на тежка катастрофа с автобус, се повдига въпросът за коланите в автобусите, защото много голяма част от травмите, а дори и смъртните случаи при катастрофи с автобуси, биха могли да бъдат предотвратени, ако действително имаше неотменимо задължение пътниците да са с колани, естествено и автобусите да бъдат адекватно оборудвани“, коментира той.

„Този въпрос стана изключително наболял след катастрофата в Своге, при която загинаха 20 души. При преобръщане на автобус често пътниците изпадат извън него и загиват. Дори и да няма преобръщане, при поставени колани от всички пътници резултатите винаги са различни. Оттогава обаче минаха вече 10 години, а ние сякаш сме още на същото място. Има какво да се желае по отношение на безопасността и превозването на пътниците в автобуси”, посочи Тодоров.

„При множество нарушения или определени тежки такива книжката на водача се отнема за някакъв период от време. Ако говорим за книжка от категория B, нещата стоят по един начин. Когато говорим за професионални водачи с категории C и D, които превозват тежки товари или множество пътници, при тях със сигурност трябва да има особени условия”, добави още той.

