-
Верижна катастрофа на "Хемус"
-
Градушки удариха райони на страната, има щети по коли и земеделски площи
-
Взрив до детска градина в Горна Оряховица, полицията проверява химическо предприятие (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Катастрофата на „Хемус”: Шофьорът на автобуса - с 45 нарушения, водачът на влекача – с положителен тест за дрога
-
Тежка катастрофа с автобус на АМ „Хемус”, има загинал и 16 пострадали
-
Мълния удари къща в Мъглиж и предизвика голям пожар
Той даде пример как Япония и Великобритания се справят с този проблем
В българското законодателство няма сериозни санкции за нарушителите на Закона за пътищата. Двамата шофьори, участвали в катастрофата на „Хемус” от днес, имат много такива нарушения. Това каза бившият директор на КАТ Тенчо Тенев в ефира на „Интервюто в Новините на NOVA”.
Катастрофата на „Хемус”: Шофьорът на автобуса - с 45 нарушения, водачът на влекача – с положителен тест за дрога
Той даде следния пример – в Япония, професионален водач на три години, ако има две нарушения, му се отнема шофьорската книжка и се явява на проверочен изпит. Във Великобритания – младите водачи, ако имат в рамките на две години две сериозни нарушения, също остават без книжка и се явяват отново на изпит – и теория, и практика, допълни Тенев. Експертът беше категоричен, че това трябва да се включи и в българското законодателство.
Бившият шеф на КАТ каза, че в страната трябва да има повече лаборатории за резултати от кръвна проба при тест за наркотици. И допълни, че във Фонда за пътна безопасност има достатъчно пари за тази цел.
Повече гледайте във видеото.Редактор: Цветина Петрова
Последвайте ни