В българското законодателство няма сериозни санкции за нарушителите на Закона за пътищата. Двамата шофьори, участвали в катастрофата на „Хемус” от днес, имат много такива нарушения. Това каза бившият директор на КАТ Тенчо Тенев в ефира на „Интервюто в Новините на NOVA”.

Катастрофата на „Хемус”: Шофьорът на автобуса - с 45 нарушения, водачът на влекача – с положителен тест за дрога

Той даде следния пример – в Япония, професионален водач на три години, ако има две нарушения, му се отнема шофьорската книжка и се явява на проверочен изпит. Във Великобритания – младите водачи, ако имат в рамките на две години две сериозни нарушения, също остават без книжка и се явяват отново на изпит – и теория, и практика, допълни Тенев. Експертът беше категоричен, че това трябва да се включи и в българското законодателство.

Бившият шеф на КАТ каза, че в страната трябва да има повече лаборатории за резултати от кръвна проба при тест за наркотици. И допълни, че във Фонда за пътна безопасност има достатъчно пари за тази цел.

