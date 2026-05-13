Най-малко 12 души пострадаха и бяха приети в болница в резултат на наводнения, причинени от проливен дъжд в окръг Самсун, Северна Турция. Няма информация за жертви или хора с животозастрашаващи травми.

Най-тежко засегнат е районът на град Хавза, където придошлите води отнесоха автомобили, наводниха домове и търговски обекти и създадоха критични ситуации за местните жители.

Заради валежите нивото на реките Хаджъ Осман и Терсакан, които минават през града, рязко се повиши и те излязоха от коритата си. Под вода останаха площад "Джумхуриет" и кварталите "Чай" и "Бахчелиевлер", където много жилища и магазини бяха частично или напълно наводнени. На места водата е достигнала до таваните на приземни помещения и търговски обекти.

Очевидци съобщават за десетки коли, които били повлечени от силното течение. В социалните мрежи бяха разпространени кадри на хора, блокирани върху превозни средства и покриви, в очакване на спасителни екипи.

Заради бедствието в района е било прекъснато електрозахранването в отделни зони, а учебните занятия са преустановени за един ден със заповед на местните власти.

📍 Samsun’un Havza ilçesi, etkili olan kuvvetli sağanak yağışın ardından sele teslim oldu. Kentin ortasından geçen derenin taşmasıyla birlikte ilçe merkezinde su baskınları yaşandı.



