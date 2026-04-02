Мощна буря връхлетя Гърция. Един човек е загинал, наводнени са домове, а трафикът - силно засегнат, предава „Ройтерс”.

В Централна и Южна Италия пък обилни валежи от дъжд и сняг, както и силни ветрове, причиниха наводнения и затрудниха движението. За някои области е обявен червен код за опасно време. Хора бяха евакуирани.

Видео: Ройтерс

Червен код за опасно време в няколко гръцки области

В региона Молизе се срути мост над река Триньо. Отново там се наложи пожарната и снегорините да работят, за да се възстанови движението по някои пътища.

В региона Марке пък са регистрирани свлачища.

