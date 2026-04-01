Обявиха червен код за гръцката столица Атина заради очаквани екстремни метеорологични явления, свързани с бурята „Ерминио“. В съобщение в тяхната интернет страницата се посочва, че предупреждението ще бъде в сила от днес до ранните часове на 2 април.

Местната власт в Атина увери, че службите на гражданска защита, общинска полиция и други технически служби са в повишена готовност. Властите призовават гражданите да избягват ненужни пътувания и да не паркират автомобили в райони с риск от наводнения или върху отводнителни шахти.

Гръцката обществена телевизия ЕРТ съобщи, че освен за област Атика, включваща столицата, червен код е в сила за Централна Гърция, Тесалия, полуостров Пелопонес и южните острови на Егейско море, поради риск от наводнения или свлачища.

Заради очакваните интензивни валежи, придружени със силни пориви на вятъра, са отменени училищните занятия в няколко региона на страната. Наблюдават се и затруднения в морския транспорт, като редица фериботни линии са отменени.

