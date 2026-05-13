Двама германски военнослужещи, част от командната структура на НАТО в нидерландския град Брунсум, са били нападнати, съобщиха от германското Министерство на отбраната.

По първоначални данни те са станали обект както на словесна агресия, така и на физическо посегателство. Пострадалите са с леки травми и към момента са в стабилно състояние.

🇩🇪2 militari tedeschi del JFCBs #NATO di Brunssum aggrediti in abiti civili da un gruppo di ignoti, che hanno gridato: “Odiamo la NATO” https://t.co/BuixqBgGfw — Francesco De Felice (@FFelice1983) May 12, 2026

Случаят се разглежда като инцидент със значение за сигурността. Разследването се води съвместно от нидерландската военна полиция и цивилните правоохранителни органи, които се опитват да изяснят мотивите за нападението.

Проверява се и информация, че извършителите са били с маски и са скандирали антинатовски лозунги по време на атаката.

Инцидентът е станал в близост до Съвместното командване на силите на НАТО в Брунсум - ключов оперативен щаб, който координира отбраната на Централна Европа - от Атлантическия океан до източния фланг на алианса.

