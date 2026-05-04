САЩ изтеглят свои войници от Германия. Първоначално от Пентагона обявиха, че става дума за 5000 военни, но по-късно Тръмп каза, че броят ще бъде намален значително над първоначално обявените. Това решение става факт след сериозно напрежение в отношенията между американския президент и канцлера на Германия Фридрих Мерц.

Германия е страната в Европа с най-голямото разполагане на американските военни - около 39 000.

САЩ ще изтеглят 5 000 войници от Германия

Още при първия си мандат Доналд Тръмп искаше да намали военните в Германия. След това обаче дойде администрацията на Джо Байдън и тези планове не бяха осъществени. Междувременно започна войната в Украйна и така бяха увеличени американските военни на територията на Германия.

След това отново в Белия дом дойде Доналд Тръмп, който вече не работеше с колегата си от първия мандат – канцлера Ангела Меркел, а със сегашния канцлер Фридрих Мерц. Изглеждаше, че всичко между двамата върви много гладко. И двамата са били успешни бизнесмени преди да влязат в голямата политика и имаха много добри срещи помежду си.

От страна на европейците изглеждаше, че Фридрих Мерц е поел нелеката задача да поддържа добри отношения с Тръмп – когато е нужно, да има дипломатичност, а когато трябва, да бъде показана ясна позиция за германските и европейските интереси.

Тръмп: Италия и Испания не са ни помогнали - възможно е изтегляне на войски

И така всичко беше добре до миналия понеделник, когато пред студенти Фридрих Мерц критикува подхода на САЩ към Иран и каза, че САЩ нямат ясна стратегия и цяла нация е унижавана от иранското ръководство.

Отговорът на Тръмп не закъсня. Той заяви, че Мерц няма представа за какво говори и не е изненадващо, че Германия е толкова зле икономически. Американският президент заплаши, че ще изтегли американски военни от Германия и продължи с пост в Truth Social, че Мерц трябва да се съсредоточи повече върху войната в Украйна, където по думите му е напълно неефективен, както и върху „разбитата си страна“.

Междувременно в петък дойде съобщение от Пентагона, че заплахите на Доналд Тръмп стават реалност и 5 000 войници ще бъдат изтеглени от Германия. Не е ясно дали ще бъдат изпратени в друга европейска страна или другаде по света. А пред репортери във Флорида през уикенда Тръмп каза, че този брой може да бъде значително по-голям.

Първата реакция беше от военния министър Борис Писториус, който се опита да омекоти ситуацията и заяви, че действията са предвидими и НАТО трябва да има по-силно европейско присъствие. Казано по-просто – според него нищо толкова страшно не се е случило и всичко е било ясно предварително. Но ако погледнем позицията на НАТО, това спокойствие се пропуква, защото оттам казват, че работят със САЩ, за да изяснят подробностите около решението.

Освен това, на последната среща в Белия дом между Мерц и Тръмп беше зададен въпрос дали, ако Германия се нуждае от тези американски войници, те ще бъдат изтеглени. Тогава Тръмп отговори, че няма да има проблем и ще останат, ако се наложи.

Германски висши държавни служители също бяха през последните седмици в САЩ и твърдят, че отношенията са били много добри и не е имало индикации за подобно решение. Това подсказва, че критиката на Мерц може да е в основата на ситуацията и в момента американският президент наказва Германия.

Големият проблем няма да бъде самото изтегляне на 5 000 войници, защото това е по-скоро символична цифра. По-големият проблем е, че според детайли от съобщението на Пентагона САЩ няма временно да разположат ракети със среден обсег в Германия.

Предисторията е, че в анклава Калининград, Русия е разположила ракети със среден обсег, които могат да достигнат Европа. Затова беше договорено такива ракети да има и в Германия – решение от времето на администрацията на Байдън. Сега това очевидно няма да се случи и според експерти това не само вреди на Германия, но и отслабва възпиращите способности на НАТО, създавайки празнина, която европейците няма да могат да запълнят в обозримо бъдеще.