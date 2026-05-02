САЩ ще изтеглят 5 000 войници от Германия. Новината идва на фона на спор между президента Доналд Тръмп и германския канцлер Фридрих Мерц относно войната с Иран.

Ден по-рано Тръмп критикува Мерц за думите му, че САЩ са били унижени от Иран и нямат план за войната.

Тръмп: Италия и Испания не са ни помогнали - възможно е изтегляне на войски

В Германия се намира най-големият американски контингент в Европа – над 36 000 военни. Тръмп е дългогодишен критик на НАТО и често напада съюзниците на САЩ заради отказа им да участват в операции за отваряне на Ормузкия проток.

Вчера той обяви, че може да бъдат изтеглени американски войници и от Испания и Италия.