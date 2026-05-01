Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че „вероятно“ ще обмисли изтегляне на американски войски от Италия и Испания. Коментарът идва, ден след като обяви, че Вашингтон разглежда възможност за намаляване на военния контингент в Германия.

Тръмп отправи остра критика към съюзниците от НАТО, като ги обвини, че не са изпратили военноморски сили за помощ при отварянето на Ормузкия проток, който беше затворен за международно корабоплаване след началото на американско-израелски въздушни удари срещу Иран на 28 февруари.

След спор с Мерц: Тръмп обмисля намаляване на американските войници в Германия

По думите на Тръмп, той обмисля и възможността за излизане на САЩ от Алианса, докато вътрешен имейл на Пентагона, цитиран от "Ройтерс", описва варианти за мерки срещу съюзници, които Вашингтон смята, че не са подкрепили американските операции, включително и временно изключване на Испания от НАТО.

По-рано този месец Тръмп заяви, че администрацията му обсъжда намаляване на американското военно присъствие в Европа, а в сряда потвърди, че се разглеждат съкращения на войските в Германия, като решение се очаква в близко бъдеще.

Попитан дали подобни мерки могат да засегнат и Италия и Испания, Тръмп отговори: „Вероятно. Защо да не го направя? Италия не ни е помогнала, а Испания беше ужасна, абсолютно ужасна“.

