Американският президент Доналд Тръмп обяви, че САЩ обмислят да намалят броя на своите военни в Германия, съобщава Франс прес. По думите му в момента се прави анализ на възможността за подобна стъпка, като решение се очаква „много скоро“. Изявлението беше публикувано в социалната мрежа на президента Truth Social.

Темата идва на фона на напрежение между Тръмп и германския канцлер Фридрих Мерц, свързано с позициите им относно конфликта с Иран. Американският лидер остро разкритикува Мерц, обвинявайки го, че не разбира ситуацията, след като канцлерът заяви, че САЩ не показват ясна стратегия и търпят унижение от Техеран.

Към момента в Германия са разположени десетки хиляди американски военнослужещи - според различни данни между 35 000 и близо 50 000 души. Темата за тяхното присъствие не е нова - още по време на предишния си мандат Тръмп неведнъж поставяше под въпрос ролята на НАТО и заплашваше с изтегляне на сили от Европа.

След размяната на остри реплики дипломатическите канали остават активни - държавният секретар Марко Рубио е провел разговор с германския външен министър Йохан Вадефул, като двамата са обсъдили ситуацията в Иран и сигурността на корабоплаването в Ормузкия проток. Междувременно Мерц опита да успокои тона, подчертавайки, че отношенията му с Тръмп остават добри въпреки различията.

