Германският канцлер Фридрих Мерц остро разкритикува Вашингтон, като предупреди, че администрацията на Тръмп е манипулирана и „унижавана“ от режима в Техеран. По думите му Белият дом няма ясна стратегия за прекратяване на конфликта. Говорейки по време на посещение в училище в родния си регион в Западна Германия, Мерц заяви, че САЩ са подценили иранския режим и са се впуснали във войната без ясен план за изход.

„Иранците са явно по-силни от очакваното, а американците очевидно нямат и наистина убедителна стратегия в преговорите. Цяла нация бива унижавана от иранското ръководство“, каза Мерц.

Тези коментари отбелязаха едни от най-острите критики на Мерц досега по отношение на американско-израелската война с Иран. В началото на войната Мерц подкрепяше относително усилията на САЩ, като посочи, че Германия споделя целта за смяна на режима в Иран, въпреки съмненията относно методите на администрацията на Тръмп.

Германия отхвърли призивите на САЩ НАТО да се включи в конфликта, настоявайки, че „това не е война на НАТО“. Мерц многократно предупреждава за икономическите последици от войната и отново повтори, че тя „ни струва много пари“.

Тъй като Ормузкият проток все още е до голяма степен затворен за търговско корабоплаване, цената на петрола се задържа над 100 долара за барел, което води до общо повишение на разходите в Европа.

