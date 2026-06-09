Трима души загинаха при руска въздушна атака срещу град Чугуев в Харковска област. Това съобщи тази сутрин началникът на областната военна администрация Олег Синегубов в Telegram, цитиран от "Ройтерс". По думите му в момента спасителните служби работят по гасенето на възникналия пожар.

Двама мъже - един на 70 и друг на 50 години, както и 70-годишна жена, са загинали при ударите срещу Чугуев, уточни губелнаторът.

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В областния център Харков, разположен близо до руската граница, още 6 души са били ранени в резултат на руския обстрел, а една стопанска сграда е била повредена. Кметът на Харков Игор Терехов съобщи в Telegram, че са избухнали пожари в различни части на града.

Руската армия контролира територии с площ от няколко десетки квадратни километра по границата в Харковска област и в съседната Сумска област, но военните ѝ усилия са концентрирани и в други райони, отбелязва "Франс прес".

Редактор: Дарина Методиева