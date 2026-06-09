В Източна Украйна зона, препълнена с дронове, е заменила класическата фронтова линия - едно от най-смъртоносните места в света. Големите офанзиви са зациклили, заменени от малки, непрекъснати сражения. Всяко движение в този район може да бъде опасно за живота. С новата военна тактика и все по-автономните оръжейни системи Украйна оказва все по-голям натиск върху Русия. "Дойче Веле" разказва за така наречената „Зона на смъртта“ и за това как тя променя войната.

Дронове преследват и убиват войници като плячка. Това е район около фронтовата линия, който е толкова опасен и толкова дълбок, че е забавил руската пролетна офанзива почти до пълно спиране. Просто защото убива много руски войници.

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„Те трябва да знаят, че ако дойдат, ще бъдат убити или ранени незабавно. Незабавно и в огромен брой“, твърди Нико Ланге, военен експерт.



Могат ли и други държави да създадат подобни „Зони на смъртта“? Може ли това да се превърне в утвърдена тактика за страни, изправени срещу враждебна Русия? „Мисля, че урокът за всички държави по Източния фланг е да помислят как да увеличат смъртоносната си сила“, твърди Ланге.



Но какво всъщност представлява „Зоната на смъртта“, обяснява кореспондентът на "Дойче Веле" в Украйна Ник Конъли: „Зоната на смъртта“ по същество е дълбочината по фронтовата линия, в която основно много евтини дронове могат да нанасят огромни щети. Преди няколко години, в началото на войната, говорехме за няколко километра навътре. Сега зоната е между 20 и 30 километра, в зависимост от мястото и от това кого питате“.

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Това са двадесет или тридесет километра територия, пълна с дронове, контролирана от всяка от страните. Има карта, която приблизително показва спорната зона по фронтовата линия в Украйна. Невъзможно е тя да бъде показана точно - защото дроновете и техните оператори постоянно се местят. Ако се разгледат сателитни кадри около оспорвания град Покровск, ще стане ясно, че мястото не изглежда така, както се очаква. Няма много войски. Войниците и от двете страни трябва да крият всяко свое движение в тази зона. Почти няма и танкове. Почти няма никакви превозни средства - дроновете ги откриват и унищожават твърде лесно. Наскоро екип на "Дойче Веле" е бил в този район - в зоната на смъртта край Покровск, с украински войници. Те можело да стигнат с автомобил само донякъде. След това войниците трябвало да вървят пеша 15 километра, за да достигнат позициите си близо до руснаците.

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Един украински войник разказва какво се е случило при един от опитите им да стигнат до позицията:"Бяхме натоварили колата и се връщахме, когато два дрона удариха на около метър от автомобила. Ситуацията на терен беше много объркана - руски диверсионни групи вече бяха на място. Опитвахме се през цялото време да се движим под прикритието на дърветата. Тръгнахме по изгрев и се върнахме по здрач“.



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Редактор: Станимира Шикова