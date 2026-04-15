Украинските сили са осъществили първото в хода на пълномащабната война превземане на руска позиция, извършено изцяло чрез дронове и безпилотни наземни системи, без пряко участие на пехота. Това съобщи президентът на Украйна Володимир Зеленски, като уточни, че руските военнослужещи са се предали.

По думите му през последните три месеца украинските наземни роботизирани системи са изпълнили над 22 000 мисии. В операциите са използвани различни платформи, сред които „Ratel“, „Termit“, „Ardal“, „Rys“, „Zmii“, „Protector“ и „Volya“.

Зеленски изрази благодарност към инженерите, разработчиците и производствените екипи, ангажирани с изграждането и поддръжката на тези технологии.

Президентът заяви още, че Украйна разполага с ключови технологични предимства, които я правят „незаменима в много отношения“ в съвременната военна среда.

В обръщение към представители на отбранителната индустрия той представи нови разработки, включително дронове и ракети от типа „Flamingo“. Беше отбелязан и пробив с далекобойност до 1750 километра, като Зеленски подчерта, че това не е въпрос на рекорди, а на „справедливост, която достига навсякъде“.

Зеленски съобщи също, че предстоят разговори с европейски партньори за създаване на съвместна система за противовъздушна отбрана.

