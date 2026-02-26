Четири украински отбранителни компании подписаха партньорски споразумения с дружества от Дания, Финландия и Латвия в рамките на инициативата Build with Ukraine, насочена към разширяване на съвместното производство в сектора на отбраната. За договореностите съобщи президентът на Украйна Володимир Зеленски, цитиран от Kyiv Independent.

„Разширяваме съвместното производство на дронове, за да се защитим от руските атаки днес и да гарантираме отбрана и възпиране в бъдеще“, написа държавният глава в социалната мрежа X.

По данни на Украинския съвет на отбранителната индустрия общата стойност на подписаните договори е около 800 млн. евро. Платформата обединява водещи частни компании в отбранителния сектор и координира индустриалното сътрудничество с международни партньори.

Споразуменията предвиждат съвместно производство на въздушни и наземни безпилотни системи, както и подготовка за разширяване на присъствието им на европейския пазар.

„Тези инициативи полагат основите на действително самостоятелна европейска отбранителна индустриална база, която ще укрепи нашата обща сигурност в бъдеще“, подчерта Зеленски.

Новината идва на фона на засилващото се сътрудничество между западните съюзници и украинските производители на отбранителна техника - особено в сектора на дроновете. Партньорствата осигуряват финансиране и достъп до европейски пазари, докато Украйна предлага технологично ноу-хау и натрупан боен опит.

Междувременно украинският посланик във Великобритания Валерий Залужний съобщи, че първият украински отбранителен завод на водещия производител на дронове Ukrspecsystems вече е започнал работа на британска територия.

Сред конкретните договорености са споразумение между украинската Culver Aerospace и датската Copenhagen Global за сътрудничество в областта на безпилотните системи. Отделно украинските Remtechnology и Tencore подписаха договори с финландските New Paakkola Oy и INSTA за съвместна работа по безпилотни наземни системи. Компанията Terminal Autonomy Ukraine от своя страна разшири партньорството си с латвийската SIA Baltic Forces.

Зеленски призова и други партньори да се включат чрез вноски по програмата SAFE, за да бъде допълнително разширено съвместното производство. „Това не само ще засили колективната ни сигурност сега, но и ще създаде условия за бъдещ износ след края на войната“, заяви украинският президент.

