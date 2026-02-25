Украинският лидер Володимир Зеленски и американският президент Доналд Тръмп проведоха телефонен разговор, съобщи "Укринформ", като се позова на изявление на президента на Украйна в Telegram.

Двамата са обсъдили въпросите, които ще бъдат разгледани от делегациите по време на двустранна среща в четвъртък в Женева, както и подготовката за следващия кръг тристранни преговори.

Зеленски и Тръмп ще разговарят по телефона с европейските лидери

"Разговаряхме току-що по телефона с американския президент Доналд Тръмп. Представителите му Стив Уиткоф и Джаред Къшнър също участваха в телефонния разговор. Екипите ни работят усърдно в момента и аз им благодарих за всичките усилия и участие в преговорите и за работата по прекратяването на войната. Обсъдихме въпросите, по които нашите представители ще работят в Женева на двустранната среща, както и за подготовката за следващата среща на пълните преговорни екипи в тристранен формат в началото на март", написа Зеленски.

Същевременно украинският президент изрази надежда, че тристранните преговори ще създадат възможност за среща на равнище лидери.

Зеленски пристигна в САЩ за разговори с Тръмп днес

"Очакваме тази среща да създаде възможността да преминем на преговори на лидерско ниво. Президентът Тръмп подкрепя тази последователност. Това е единственият начин да разрешим всички сложни и чувствителни въпроси и най-накрая да прекратим войната", написа Зеленски в X, цитиран от "Ройтерс".

Редактор: Станимира Шикова