Украинският президент Володимир Зеленски и неговият американски колега Доналд Тръмп ще проведат телефонен разговор с европейските лидери по време на днешната си среща във Флорида, заяви говорител на президентството в Киев, цитиран от "Ройтерс".

Зеленски пристигна в САЩ за разговори с Тръмп днес

Самият Зеленски заяви отделно, че вече е провел „подробен телефонен разговор“ с британския премиер Киър Стармър.

„Обсъдихме подготовката за срещата с президента Тръмп, както и за всичките ни контакти с европейските партньори. Информирах го за ситуацията на фронта и за последиците от руските удари“, написа Зеленски в социалната мрежа X.

Thank you, Keir, for the constant coordination! I started my morning in Florida today with a detailed phone call with UK Prime Minister @Keir_Starmer.



We discussed preparations for the meeting with President Trump, as well as all our contacts with European partners. I informed… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 28, 2025

Редактор: Станимира Шикова