Украинският президент пристигна във Флорида

Украинският президент Володимир Зеленски и неговият американски колега Доналд Тръмп ще проведат телефонен разговор с европейските лидери по време на днешната си среща във Флорида, заяви говорител на президентството в Киев, цитиран от "Ройтерс".

Самият Зеленски заяви отделно, че вече е провел „подробен телефонен разговор“ с британския премиер Киър Стармър.

„Обсъдихме подготовката за срещата с президента Тръмп, както и за всичките ни контакти с европейските партньори. Информирах го за ситуацията на фронта и за последиците от руските удари“, написа Зеленски в социалната мрежа X. 

Редактор: Станимира Шикова
Източник: Виктор Турмаков, БТА

