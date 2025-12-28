Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Съединените щати, където се очаква да се срещне с американския президент Доналд Тръмп, предаде украинската новинарска агенция Укринформ.

Очаква се двустранните разговори да се проведат днес по обяд местно време в частната резиденция на Тръмп "Мар-а-лаго" в щата Флорида, предава БТА.

Зеленски: Договорихме среща с Тръмп на 28 декември

В преговорите, освен Доналд Тръмп, се очаква да участват още американският специален пратеник Стив Уиткоф и зетят и съветник на Тръмп Джаред Къшнър.

Очаква се Зеленски да обсъди с Тръмп въпроси, свързани с прекратяването на войната в Украйна, гаранциите за сигурност и икономическото сътрудничество.

Зеленски каза, че ще обсъди с Тръмп всички въпроси от мирния план на САЩ за Украйна от 20 точки, по които има разногласия.

