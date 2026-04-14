Германия и Украйна се договориха за разширяване на сътрудничеството в отбраната, включително мащабно споразумение за съвместно производство на дронове, предаде "Ройтерс".

Сделката беше договорена по време на посещението на президента Володимир Зеленски в Берлин. Той заяви, че договорът има потенциал да се превърне в най-мащабното споразумение от този вид в Европа. От своя страна, германският канцлер Фридрих Мерц подчерта значението на украинската отбранителна индустрия, която според него след години на война се е превърнала в една от най-иновативните в света. "Чрез нашата подкрепа укрепваме както германските, така и европейските отбранителни способности", заяви Мерц.

Украйна подписа договори за 800 млн. евро за съвместно производство на дронове със страни от ЕС

По данни на германското правителство, Берлин е предоставил около 55 милиарда евро военна помощ на Киев от началото на руската инвазия през 2022 г., като допълнително са заделени 11,5 милиарда евро в настоящия бюджет.

Част от новите ангажименти включват финансиране за системи за противовъздушна отбрана, сред които американски ракети "Пейтриът" и пускови установки за германската система за противовъздушна отбрана ИРИС-Т.

Споразумението за дроновете предвижда създаване на съвместно предприятие, което да доставя хиляди безпилотни летателни апарати за украинските въоръжени сили. Германия също така ще инвестира стотици милиони евро в развитие на способности за на нанасяне на удари дълбоко в тила на противника.

Зеленски заяви, че екипи от двете страни все още работят по обхвата и детайлите на споразумението за дроновете, което се основава на съществуващото сътрудничество между германски и украински компании. "Германия е наш основен партньор, затова съм уверен, че ще сключим едно от най-големите или всъщност най-голямото споразумение от този вид в Европа", каза той. В същото време Мерц подчерта, че ролята на Европа е незаменима в евентуални бъдещи преговори за прекратяване на войната с Русия, като се планира среща на ниво съветници по националната сигурност, в която поканени да вземат участие ще бъдат и САЩ.

