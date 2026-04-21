Четири години война срещу руските окупационни сили превърнаха украинските военни в едни от най-опитните специалисти по използване на дронове. Натрупаният на фронта опит днес не само дава предимство на Украйна, но и се превръща в ценен ресурс за съюзническите армии на Запад.

От началото на конфликта във Великобритания са обучени около 60 хиляди украински войници. Обучението се провежда на засекретени локации с участието на още 13 партньорски държави. В замяна украинските военнослужещи споделят практически знания от бойното поле – информация, която трудно може да бъде възпроизведена в учебна среда.

„Подходихме със смирение и научихме изключително много, при това много бързо“, казва подполковник Бен Ъруин-Кларк от британските въоръжени сили. По думите му бойното поле в Украйна е уникално заради изключително високата концентрация на дронове - нещо, което не може да бъде симулирано дори при неограничен ресурс.

Украинските войници подчертават, че макар западните армии да имат теоретични познания за дроновете, липсва реален боен опит. „Те не разбират напълно как дроновете променят бойното поле и колко силно е въздействието им“, обяснява украинският военен Артем, който преди войната е бил проектен мениджър.

Днес дроновете са ключов елемент във военните действия. Само през последната година Украйна е произвела около четири милиона дрона, което я превръща в един от световните лидери в тази област. Именно този практически опит прави украинските военнослужещи търсени инструктори за съюзниците.

Британската армия вече активно прилага наученото. В елитни подразделения като Ирландската гвардия всички войници преминават обучение за работа с дронове по украински модел. Освен това се експериментира с използването на 3D принтери за производство на компоненти, а в перспектива - и на цели дронове директно на терен.

„Първоначално мислехме да използваме 3D принтерите само за резервни части, но вече можем да създаваме елементи за нови дронове и дори да ги сглобяваме изцяло“, допълва Ъруин-Кларк.

Въпреки че за британските войници работата с дронове все още е част от обучението, за украинците това е ежедневие на фронтовата линия. След няколкоседмични обучения и обмен на опит те се завръщат в Украйна с нови знания и умения, които прилагат директно в бойни условия.

Двустранният обмен се оказва изключително ценен. Докато Украйна усъвършенства тактиките си, западните армии адаптират стратегиите си към новата реалност на модерната война, в която дроновете играят все по-решаваща роля.

