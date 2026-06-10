Стотици протестиращи срещу мигрантите излязоха по улиците на Белфаст. Опожарени са автомобили, къщи и автобус на градския транспорт.

Около сто маскирани мъже са преминали по улиците, удряйки по вратите и разбивайки прозорци на жилища, съобщава ''Би Би Си''.

Българи бягат от Северна Ирландия заради протести и насилие срещу чужденци

Протестите обхванаха столицата на Северна Ирландия след атаката с нож, извършена от имигрант от Судан. Видеозапис от инцидента беше разпространен в социалните медии, а британският министър-председател определи нападението като „отвратително“.

30-годишният мъж от Судан, обвинен в опит за убийство, трябва да се яви в съда в сряда. Раненият мъж, който е на около 40 години, е в тежко състояние в болница.

Редактор: Цветина Петкова