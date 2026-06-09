Трима чуждестранни туристи бяха нападнати от мечка в една от най-популярните туристически зони в румънския окръг Арджеш – Трансфъгърашан. Двамата португалци - мъж и жена на 62 и 53 години, и един украинец на 18, са откарани в болница. Двойката е с наранявания по ръцете, а младежът - по единия крак.

Според информацията, разпространена от местните власти, чужденците напълно са пренебрегнали предупредителните знаци да стоят далеч от диви животни. Португалската двойка искала да си направи селфи с мечката, докато украинецът се опитвал да я нахрани.

Местните медии цитират хотелиери от района, които казват, че тази година има повече туристи, които пренебрегват опасността. Въпреки цялата предоставена информация, вече има девет инцидента за две седмици, предаде кореспондентът на БТА в Букурещ Мартина Ганчева.

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Предупредителните знаци за забраната за хранене на мечки са поставени през 2025 г. и въпреки че са написани на румънски и английски език, те се игнорират както от румънци, така и от чужденци.

В края на май румънският президент Никушор Дан атакува в Конституционния съд новия закон за методите за намеса за предотвратяване и борба с нападения от кафяви мечки. Държавният глава твърди, че той нарушава както Конституцията, така и европейското законодателство за защита на строго защитените видове. „Нивото на превенция, материализирано при планиран ежегоден лов, може да се счита за непропорционална мярка, освен ако не е научно доказано, че популацията на кафява мечка е прекомерно голяма“, се посочва в жалбата на Никушор Дан.

В документа се твърди, че законът не установява ясни критерии за оценка на популацията на мечките, не споменава анализираните алтернативни методи и не обосновава въздействието върху опазването на вида.

Действието на президента Никушор Дан идва в чувствителен контекст, в който властите се опитват да намерят баланс между безопасността на населението и задълженията, поети от Румъния по отношение на опазването на биоразнообразието. В началото на годината министърът на околната среда Диана Бузоян съобщи, че се планира в Румъния да бъдат инсталирани хиляди километри електрически огради, за да се ограничат ситуациите, в които хората влизат в конфликт с диви животни.

Редактор: Дарина Методиева