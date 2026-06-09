Иран и Израел обявиха, че са прекратили взаимните атаки, след като двете страни си размениха удари за първи път от влязлото в сила през април примирие. Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви в понеделник, че страната му е прекратила огъня „за момента“.

Той обаче подчерта, че борбата срещу Иран и „Хизбула“ не е приключила. Часове по-рано иранските въоръжени сили заявиха, че са прекратили операциите си, след като по думите им са нанесли „болезнен отговор“ на Израел.

Иран обяви прекратяване на военната операция срещу Израел

Техеран обеща „по-сурови и смазващи мерки“, ако Израел предприеме нови удари, включително в Ливан, където израелските сили се сражават срещу подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“.

Редактор: Цветина Петкова