Иран обяви, че прекратява последната си военна операция срещу Израел след първата размяна на огън между двете страни от началото на нестабилното примирие. Техеран обаче предупреди, че може да нанесе много по-„съкрушителен“ удар при нова ескалация, предаде АФП.

По-рано през деня президентът на САЩ Доналд Тръмп призова както Иран, така и ключовия си съюзник Израел незабавно да прекратят бойните действия на фона на информацията за нарастващо напрежение между него и израелския премиер Бенямин Нетаняху.

Иран нанесе ракетни удари срещу Израел

През нощта Иран изстреля десетки ракети по Израел, а израелската армия отвърна с удари по военни обекти в Ислямската република, което засили опасенията от нов мащабен конфликт след примирието от 8 април. „Израел и Иран трябва незабавно да спрат да стрелят“, написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social. Малко по-късно той добави, че „финалните преговори“ за мир продължават, стига да не бъдат възпрепятствани от „невежество или глупост“.

След това иранското военно командване съобщи, че прекратява операцията срещу Израел, след като е нанесло „болезнен отговор“. В същото време Техеран предупреди, че ако продължат „актовете на агресия и враждебност“, включително в Южен Ливан, ще последват „много по-тежки и съкрушителни мерки“.

Малко след това израелската армия прехвана три снаряда, изстреляни от Ливан, съобщи журналист на АФП в района на границата. Военните уточниха, че боеприпасите са били насочени към израелски сили, действащи в южната част на Ливан. „Част от снарядите бяха прехванати преди да навлязат в израелска територия, а друг падна в близост до военнослужещи на Израелските отбранителни сили. Няма пострадали“, съобщи армията.

Иранските удари бяха извършени след атаки на Израел срещу цели на подкрепяната от Техеран шиитска групировка „Хизбула“ в южните предградия на Бейрут. Техеран нееднократно предупреждаваше, че ще атакува Израел, ако ливанската столица стане обект на удари

Редактор: Дарина Методиева