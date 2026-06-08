Поредна сериозна ескалация на кризата в Близкия изток, а преговорите между Съединените щати и Иран изглеждат пред провал. Иран нанесе две вълни от ракетни удари снощи срещу Израел. Това се случва за първи път след обявеното на 8 април примирие. Израелската армия съобщи, че всички ракети са били прехванати. Техеран от своя страна обяви, че ракетните удари срещу Израел са в отговор на израелското бомбардиране на южните предградия на Бейрут в неделя.

"Предупредихме, че ако престъпленията в предградията на Бейрут се разширят, ще атакуваме цели в окупираните територии. Ционистката армия трябва да спре атаките си срещу Южен Ливан и предградията, а ако разшири атаките си в този регион или отговори на действията на Иран, ще понесе още по-разрушителни и съкрушителни удари", обясни от своя страна Ебрахим Золфагари, говорител на иранските въоръжени сили.

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Часове след иранската ракетна атака, израелската армия заяви, че е нанесла удари срещу военни цели в Западен и централен Иран.

"Иранският терористичен режим допусна сериозна грешка, като за пореден път избра терора. Режимът се опитва да създаде нова ситуация, като отвръща с пряк обстрел към нашата територия в отговор на ударите на израелските въоръжени сили в квартал Дахия в Бейрут. Няма да го допуснем. Нанесохме удар в Дахия в отговор на непрестанния обстрел от страна на Хизбула срещу северните израелски населени места", заяви Ефи Дефрин, говорител на израелската армия.

Според американски представител, Доналд Тръмп е призовал по телефона израелския премиер да се въздържи от по-нататъшни удари, а в интервю преди ескалацията, той заяви отново, че споразумението с Иран е близо.

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"Мисля, че сме много близо. Остават ни само няколко точки. Дори не изглеждат като важни въпроси. Те приеха, че няма да притежават ядрени оръжия. Включихме клауза, че няма да се разработват ядрени оръжия, и всички бяха много доволни от нея.Освен мен. И аз казах: „Ами, какво ще стане, ако те не разработват, а отидат и купят, придобият? Искам да вмъкна думата „ако купят, придобият“ – трябва да има и това там, защото това не е разработване“, заяви американският президент Доналд Тръмп.

Редактор: Станимира Шикова