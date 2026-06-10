Започва асфалтиране на участъци от алтернативното трасе над свлачището по пътя Смолян – Пампорово. Това съобщи заместник-кметът на община Смолян Мариана Цекова.

Предвижда се да бъдат изкърпени дупките по съществуващия асфалтов път, който е част от обходния маршрут и осигурява достъп на работещите и служителите в курортния комплекс. По думите на Цекова уширенията по трасето вече са изградени, а едрата фракция е положена. Предстои полагането и на ситна фракция, за да се подобри проходимостта на пътя. „В участъка, който е черен път, не може да бъде положен асфалт, тъй като трасето не е с променено предназначение и е със статут на селскостопански, горски път“, обясни заместник-кметът.

Пуснаха временния обходен път между Пампорово и Смолян

Заради ремонтните дейности със заповед на кмета на община Смолян е въведена временна забрана за движение на моторни превозни средства по алтернативното трасе. Ограничението е в сила от 8:30 до 17:30 часа, като достъпът ще бъде възстановяван след приключване на работния ден, съобщава кореспондентът на БТА в Смолян Елена Павлова.

Ремонтните дейности по обходния маршрут ще продължат до окончателното им завършване, посочи още Цекова. Алтернативното трасе беше изградено след активизирането на свлачището по пътя Смолян – Пампорово, което прекъсна пряката връзка с курортния комплекс. Временният обход осигурява достъп до Пампорово до реализирането на трайно решение за възстановяване на засегнатия пътен участък.

Мост над свлачището е единственият вариант за пътя Смолян – Пампорово

От двете страни на трасето дежурят екипи на „Гранична полиция“, за да не се допуска преминаване на автомобили по време на строителните дейности.

Редактор: Станимира Шикова