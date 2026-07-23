Снимка: iStock
-
Предлагат от догодина 4-часовият работен ден да не се зачита като пълен трудов стаж
-
Димитър Манолов: С промените в Кодекса на труда се прави услуга на олигархията
-
Какво ще е приблизителното увеличение на топлинното счетоводство за апартамент от 60-80 квадрата
-
Бюджетът за годината: Икономисти очакват по-нисък дефицит и липса на реформи
-
Може ли конституционна дългова спирачка по примера на Германия да бъде от полза за бюджета у нас
-
Щерьо Ножаров: До 2028 г. България може да плаща по 2 млрд. евро годишно за лихви по дълга
Късно снощи окончателно бяха одобрени така наречените малки бюджети - на общественото осигуряване и на Здравната каса
Депутатите днес продължават с обсъждането на Бюджет 2026. Късно снощи окончателно бяха одобрени така наречените малки бюджети - на общественото осигуряване и на Здравната каса.
Предвижда се днес да разгледат държавния бюджет, който залага дефицит от 5,7% от БВП, средногодишна инфлация над 4 на сто и икономически растеж от 2,6 на сто. Управляващите залагат още страната ни да изтегли нови заеми до 10,1 млрд. евро.
Окончателно: От 1 август държавните служители започват да плащат личните си осигурителни вноскиРедактор: Ивета Костадинова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни