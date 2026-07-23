Депутатите днес продължават с обсъждането на Бюджет 2026. Късно снощи окончателно бяха одобрени така наречените малки бюджети - на общественото осигуряване и на Здравната каса.

Предвижда се днес да разгледат държавния бюджет, който залага дефицит от 5,7% от БВП, средногодишна инфлация над 4 на сто и икономически растеж от 2,6 на сто. Управляващите залагат още страната ни да изтегли нови заеми до 10,1 млрд. евро.

Окончателно: От 1 август държавните служители започват да плащат личните си осигурителни вноски

Редактор: Ивета Костадинова