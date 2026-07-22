Депутатите окончателно приеха бюджета на Държавното обществено осигуряване, след което започнаха разглеждането на бюджета на НЗОК.

В план-сметката на НОИ са заложени вдигането на максималния осигурителен праг на 2300 евро, минималната работна заплата се определя на 620 евро, но настоящият механизъм, връзващ я за средната брутна работна заплата за страната, спира да важи. Ще бъде измислен нов механизъм, който трябва да бъде представен до около 15 октомври, когато трябва да бъдат представени разчетите с номата минимална работна заплата.

В бюджета за Общественото осигуряване е записана реформата, при която държавните служители ще започнат да плащат своите осигуровки сами от 1 август в съотношение 20 към 80.

Депутатите приеха на второ четене бюджета на ДОО и НЗОК

Предложеният бюджет за Здравната каса е рекорден – 5 милиарда евро. По него основните спорове бяха по линия на разликата между парите за болничната и доболничната помощ, тъй като в план-сметката е заложено отношението между финансирането на болничата спрямо болничната помощ да е 5 към 1.