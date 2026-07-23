Един човек загина, а няколко други бяха ранени, след като военен хеликоптер с петима военнослужещи на борда катастрофира в Чехия, съобщиха армията и службите за спешна помощ.

"Хеликоптер Venom катастрофира в 22-ра хеликоптерна база в Намещ над Ославоу. На борда е имало петима военнослужещи. На място в момента работят екипи на службите за спешна помощ“, съобщи чешката армия в платформата X.

11 души загинаха при катастрофа на малък самолет в Североизточна Франция (ВИДЕО)

Говорителят на спасителните служби в област Височина Петер Яначек заяви пред АФП, че един от пътниците е загинал, а трима са транспортирани в болници в региона, като двама от тях са с „умерено тежки наранявания“. По думите му спасителната операция все още продължава. Засега няма информация за състоянието на петия военнослужещ.

Авиобазата в Намещ над Ославоу се намира на около 200 километра югоизточно от Прага.

Снимка: БТА

Полицията е получила сигнал за инцидента в 12:11 ч. местно време, съобщи говорителката на регионалната полиция Дана Цирткова пред информационната агенция ЧТК.

През 2019 г. чешката армия закупи от Съединените щати осем многоцелеви хеликоптера UH-1Y Venom и четири бойни хеликоптера AH-1Z Viper, като последните две машини бяха доставени през юни 2024 г.

66 станаха жертвите на самолетната катастрофа в Колумбия

До миналата година американски инструктори обучаваха чешкия персонал за работа с новите хеликоптери.

Министърът на отбраната Яромир Зуна определи инцидента като „огромна трагедия, която дълбоко засяга всички ни“, и добави, че е започнало разследване за установяване на причините за катастрофата.

Редактор: Никола Тунев