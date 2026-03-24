Потвърденият брой на жертвите в катастрофата на колумбийски военен самолет вече е 66. Спасителни екипи продължават да издирват още четирима души.

Транспортният самолет „C-130 Херкулес” превозвал 128 военнослужещи, а причината за инцидента в югозападната част на Колумбия все още не е ясна. Броят на загиналите се оказа почти двойно по-голям от първоначално обявените от властите данни.

Този тип машини често се използват в Колумбия за превоз на войски за влючването им в продължаващия вече шест десетилетия вътрешен конфликт, отнел живота на над 450 хиляди души.

