Военен самолет се разби в Колумбия, има жертви (ВИДЕО)
Тежка катастрофа блокира за часове „Тракия”, има жертва (ВИДЕО+СНИМКИ)
Подпалиха четири линейки на еврейска организация в Лондон (ВИДЕО)
Тежка катастрофа с 4 пострадали, сред които и дете, затвори пътя Русе-Велико Търново (ВИДЕО+СНИМКИ)
След фатална катастрофа: Спешни медици с гневно писмо
Тежка катастрофа между автобус и линейка взе жертва (СНИМКИ)
Продължават да се издирват още четирима
Потвърденият брой на жертвите в катастрофата на колумбийски военен самолет вече е 66. Спасителни екипи продължават да издирват още четирима души.
Транспортният самолет „C-130 Херкулес” превозвал 128 военнослужещи, а причината за инцидента в югозападната част на Колумбия все още не е ясна. Броят на загиналите се оказа почти двойно по-голям от първоначално обявените от властите данни.
Този тип машини често се използват в Колумбия за превоз на войски за влючването им в продължаващия вече шест десетилетия вътрешен конфликт, отнел живота на над 450 хиляди души.Редактор: Дарина Методиева
