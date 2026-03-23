Военен товарен самолет се е разбил малко след излитането си в югозападната част на Колумбия. Има жертви, но точният им брой все още не е ясен, съобщи колумбийският министър на националната отбрана Педро Санчес, предаде "Асошиейтед прес".

Министърът посочи в социалната мрежа Х, че трагичният инцидент е станал в отдалечен район в департамента Путумайо, който граничи с Перу и Еквадор. Изображения, разпространени онлайн от местни медии, показват черен облак дим, издигащ се от мястото, където се е разбил самолетът, и камион с войници, пътуващ бързо натам.

🔴 Vidéo du C-130 de l’armée colombienne qui perd de l’altitude peu après son décollage.



L'avion s'écrase peu de temps après. Au moins 90 morts et des dizaines de blessés.

Няма оцелели при самолетната катастрофа в Колумбия (СНИМКИ+ВИДЕО)

Санчес не уточни колко войници са били на борда на товарния самолет „Херкулес С-130“. Той посочи, че спасителни екипи са били изпратени на мястото на катастрофата и че причината за инцидента все още не е установена. „Това събитие е дълбоко болезнено за страната“, написа Санчес.

Около 57 души са били извадени живи от катастрофата с колумбийския военен самолет, съобщи "Ройтерс", позовавайки се на двама военни.

Редактор: Дарина Методиева