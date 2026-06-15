Снимка: Пресцентърът на Омбудсмана
Велислава Делчева настоява държавата да поеме изцяло възнагражденията на личните асистенти
Омбудсманът Велислава Делчева изпрати препоръка до председателя на Народното събрание Михаела Доцова, до председателя на Комисията по бюджет и финанси Константин Проданов и до председателя на Комисията по труда, демографската и социалната политика Венко Сабрутев с настояване за увеличаване на месечните помощи за отглеждане на деца с трайни увреждания и за законодателни промени, които да прекратят удръжките от финансовата подкрепа при ползване на услугата „лична помощ“.
Повод за препоръката са многобройните жалби на родители и организации на деца с увреждания, които сигнализират, че размерът на помощите по чл. 8д от Закона за семейните помощи за деца не е актуализиран вече трета година, въпреки нарастващите разходи за терапии, рехабилитация, лекарства, медицински прегледи, транспорт и помощни средства.
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„Тези средства не са привилегия, а жизненоважна подкрепа за хиляди семейства, които ежедневно полагат огромни усилия да осигурят достойни условия за живот и развитие на своите деца”, подчертава омбудсманът.
Според Делчева е необходимо да бъде въведен механизъм за автоматична ежегодна актуализация на помощите, който да отчита инфлацията, минималната работна заплата и останалите социални показатели.
В препоръката си общественият защитник обръща специално внимание и на проблема с личната помощ за децата с най-тежки увреждания. По действащия ред при ползване на услугата „лична помощ” до 380 лева от месечната помощ за дете с 90 и над 90 процента увреждане се пренасочват за заплащане на труда на личния асистент. Така от общата месечна подкрепа от 1180 лева част от средствата, предназначени за терапии, рехабилитация, лекарства, консумативи и ежедневни нужди на детето, се използват за финансиране на услугата.
Според омбудсмана този механизъм поставя най-уязвимите деца и техните семейства в неблагоприятно положение, тъй като ги принуждава да избират между финансова подкрепа за нуждите на детето и достъп до лична помощ.
Велислава Делчева настоява да бъдат предприети законодателни промени в Закона за личната помощ и Закона за семейните помощи за деца, така че възнагражденията на личните асистенти за деца с 90 и над 90 процента увреждане да се осигуряват изцяло от държавния бюджет, без това да води до намаляване на месечната финансова подкрепа за детето.
По данни, посочени в препоръката, подобна промяна ще засегне 8154 деца с най-тежки увреждания. Тя ще гарантира запазването на пълния размер на месечната помощ от 1180 лева за нуждите на детето и едновременно с това ще осигури необходимата лична помощ като отделна форма на държавна подкрепа.Редактор: Мария Барабашка
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