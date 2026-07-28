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Земетресенията са били на 10 километра дълбочина
Земетресение с магнитуд 5,7 разтърси тази сутрин северозападната провинция Цинхай в Китай, предаде "Ройтерс", като се позова на Китайския център за сеизмични мрежи. Трусът е бил регистриран в 11:16 ч. сутринта местно време (06:16 ч. българско време) на дълбочина 10 км.
6,3 по Рихтер разтърси китайската провинция Цинхай, най-малко един човек загина
Второ земетресение със сила 5,8 бе регистрирано в същия район 18 минути по-късно, пак на 10 км дълбочина.
Епицентърът и на двата труса е бил на около 244 км от Синин, столицата на провинция Цинхай.
Засега не се съобщава за жертви или материални щети.Редактор: Станимира Шикова
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