Земетресение с магнитуд 6,3 разтърси северозападната китайска провинция Цинхай и отне живота на най-малко един човек, като има и четирима ранени, съобщават китайски медии, цитирани от „Ройтерс”. Предоставените данни са на китайските служби за извънредни ситуации, допълни агенцията.

Трусът е станал във високопланински район в префектурата Хайси в провинция Цинхай на дълбочина 10 километра в 17:06 ч. пекинско време (12:06 ч. българско) днес, съобщи Китайският сеизмологичен център.

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A magnitude 6.3 #earthquake struck #Qinghai Province's Haixi prefecture at 17:06 on Tuesday, with a focal depth of 10 kilometers, according to the China Earthquake Networks Center, as reported by CCTV. pic.twitter.com/ctYcBPGSSi — Global Times (@globaltimesnews) June 16, 2026

Държавните медии съобщиха, че всички работници във въглищните мини в близост до епицентъра са били евакуирани, а властите все още оценяват броя на жертвите и материалните щети.

По-рано държавната агенция „Синхуа” съобщи, че спасителни екипи се отправят към района, за да издирват затрупани хора и да оценят риска от вторични бедствия.

Задействани са извънредни мерки за реакция след земетресението, което беше последвано от няколко вторични труса. Единият от тях е бил с магнитуд 4,9.

Редактор: Ивета Костадинова