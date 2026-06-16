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Властите съобщиха, че няма опасност от образуване на цунами
Силен земен трус с магнитуд 6,7 разтърси индонезийския остров Сулавеси, съобщиха местните сеизмологични служби. Земетресението е станало в района на град Палу, като епицентърът му е локализиран на около 42 километра югоизточно от населеното място.
По данни на Индонезийската агенция по метеорология, климатология и геофизика огнището на труса е било на сравнително малка дълбочина от 10 километра под земната повърхност, което е увеличило усещането за силни вибрации в региона.
Силно земетресение разтърси индонезийски остров
Footage from Central Sulawesi, Indonesia, M6.7 earthquake near Palu, with multiple aftershocks recorded, including M6.7, M5.2, and several M4.2–M4.0 tremors. #gempa #lindol #sismo— GeoTechWar (@geotechwar) June 16, 2026
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Властите съобщиха, че няма опасност от образуване на цунами и не са издадени предупреждения за крайбрежните райони.
Сулавеси е сред най-сеизмично активните райони в Индонезия, разположена върху т.нар. Тихоокеански огнен пръстен – зона с интензивна тектонична активност и чести земетресения.
През април островът отново беше засегнат от силен трус с магнитуд 5,9. Тогава епицентърът се намираше край северната част на Сулавеси, близо до град Манадо, който е сред най-големите населени центрове в региона.
Силно земетресение в ИндонезияРедактор: Цветина Петкова
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