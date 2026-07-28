Преди войната Украйна беше един от най-големите износители на пшеница, царевица и слънчогледово масло в света и се считаше за „житницата на Европа“. С руската агресия не само селското стопанство на страната беше поставено в нестабилно положение, но и световните доставки на храни. Междувременно Украйна намери начини да възобнови износа на зърнени култури. Войната обаче продължава да поставя селското стопанство пред огромни предизвикателства: мъжете са необходими на фронта и липсват на полето.

Те са чакали този момент цяла година. Оксана Суворова превозва зърно от полето - много е заложено на карта. "Това е хлябът ни за деня. Колкото по-бързо го докараме, толкова по-добре. Но няма достатъчно хора. Мъжете ги няма. Останаха само пенсионери и жени. Няма много жени с нас. Трябва да дойдат още", разказва Оксана Суворова, шофьор на камион.

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В днешно време само половината от машините са на полето. Но няма липса на машини, а на хора. Селското стопанство сега е изправено пред недостиг на работна ръка от над 30 процента, особено сред мъжете в наборна възраст. Жените като Оксана, поемащи тази работа, все още са изключение.

Олександър Риженков управлява бизнеса. Казва, че войната силно е засегнала индустрията и това си личи, особено сега по време на жътвата. "В нормални времена всичко се движи бързо, без спирка, един курс до крайната точка на разтоварване. Но когато разтоварвате на склад и след това отново зареждате следващата седмица, и отново следващата седмица, когато има свободни превозни средства - разбира се, губите ефективност, разходите се увеличават и себестойността на производството се увеличава", обяснява Oлександър Риженков, изпълнителен директор на Agroprime Holding.

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В Западна Украйна фермерът Микола Мелник се опитва да се справи с недостига на работници чрез иновации. В оранжерии се гледат домати и други зеленчуци. Но те служат и като тестова площадка за нови технологии, които той разработва. "Всичко тук също е автоматизирано. Имаме подово отопление навсякъде - тук и във всички оранжерии", обяснява Микола Мелник, фермер.



Днес изкуственият интелект се грижи за много от ежедневните процеси, намалявайки нуждата от ръчна работа. Напояването се контролира от изкуствен интелект въз основа на данни за времето и температурата. Вентилацията също е автоматизирана. Системата е проектирана да осигурява идеални условия за отглеждане, като същевременно използва възможно най-малко енергия и вода. Това, което започна като начин за повишаване на ефективността, се превърна в отговор на нарастващия недостиг на работници и начин за по-добра подготовка за бъдещето.

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"В този момент гледам на това по-скоро като на платформа, където мога да тествам различни роботизирани системи, да ги разработвам, да подобрявам собствената си дейност и в крайна сметка да помогна и на други фермери", твърди Мелник.

Украинските фермери търсят начини да се адаптират към проблем, за който се опасяват, че ще се влоши с времето и би могъл сериозно да застраши производството. Навън на полето това означава и допълнителна работа. За Оксана си заслужава, защото знае - реколтата не може да чака.

Редактор: Станимира Шикова