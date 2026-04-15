Заради кризата с горивата Националната асоциация на зърнопроизводителите предупреждава за нови фалити. Обявена е също така и протестна готовност. Темата коментира председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Илия Проданов в ефира на Обедния информационен блок на NOVA NEWS.

Той посочи, че ако има протести, те ще бъдат след изборите за парламент. По негови думи няколко фактора оказват негативно влияние върху сектора – войната в Украйна, търговията с Меркосур, а към момента и конфликта в Близкия изток. Той допълни, че „Европа продължава да бъде „остров” на висока себестойност в световен мащаб, а пазарите са изключително лоши”.

С 30% по-скъпи торове и липса на ликвидност: Зърнопроизводителите настояват за спешни мерки

Цената на торовете е скочила с почти 100%, наблюдава се и недостиг на количества, заяви председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите. По негови думи има държави, които вече са взели мерки, сред тях са Франция, Гърция, Полша, Испания. И даде пример - в Полша цената на торовете е с около 150 евро на тон по-ниска. Също така допълни, че Полша изнася торове за Украйна, което ще направи украинското зърно по-конкурентно от българското. В Гърция пък има директно финансиране за закупуване на тор, което е осигурено от държавата, обясни експертът. В България по отношение на пазара на торове няма никакви мерки, заяви още той.

