„Себестойността на производството нараства лавинообразно заради конфликта в Иран”, коментира председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Илия Проданов в ефира на NOVA NEWS. Той подчерта, че секторът е изправен пред сериозна липса на ликвидност, а ръстът в цената на най-масовия азотен тор вече е над 35-40%.

Проданов обясни, че поскъпването се дължи на факта, че от региона на конфликта пристигат основните суровини за производство - природен газ и амоняк. По думите му големи консуматори като Китай и Индия в момента пренасочват усилията си за доставки към нашия регион, което допълнително оскъпява ресурса за българските заводи.

Зърнопроизводителите изразиха силно разочарование от проведената среща с министър-председателя. „Срещата е закъсняла. Предложихме пакет от мерки още преди 20 дни, а на самото събиране не чухме нищо – просто бяхме изслушани. Обявените в петък мерки от Министерския съвет са изключително популистки, неработещи и неуважителни към сектор „Земеделие””, заяви Проданов. Той даде пример с мярката за акциза на горивата, която по думите му е факт от 2007 г. и се прилага в цяла Европа, а представянето ѝ като нова помощ е „преиначаване на реалността”.

По отношение на наличностите Проданов успокои, че риск от продоволствена криза към момента няма. „В България има над 2 милиона тона пшеница налична от стара реколта, което е достатъчно за година и половина напред. Притеснение за количеството не бива да има, ударът е изцяло върху производителите”, посочи той. Проданов уточни, че докато цената на пшеницата е на международни борсови нива отпреди 10 години, разходите за производство на хляб се определят по-нататък по веригата и там преработвателите трябва да кажат какъв ще бъде крайният ефект за потребителя.

Земеделците настояват за спешен достъп до средства, директна помощ за торове и горива, както и ранно изплащане на европейските субсидии в рамките на една до две седмици. Управителният съвет на асоциацията се събира по-късно днес, за да реши дали ще премине към ефективни протестни действия.

Редактор: Мария Барабашка