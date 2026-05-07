Човек, машина и изкуствен интелект се борят срещу скритите мини и невзривени боеприпаси в Украйна. Години след началото на войната огромни територии продължават да бъдат опасни. Според официални данни са обхванати над 130 000 квадратни километра като до момента са обезопасени близо 42 000 квадратни километра.

В село, недалеч от Киев, група сапьори се движат бавно в линия. С металотърсачи в ръце те претърсват земята сантиметър по сантиметър. В първите месеци от войната районът е бил окупиран и до днес сред горите и полетата има скрити мини и невзривени боеприпаси.

"За съжаление, Украйна е страната с най-много мини в света. Проблемът не е само в източната или северната част, където окупацията продължи от 6 до 9 месеца, но и в Киевска област, както и на други места. Тоест, навсякъде, където е имало окупация, има минни полета и невзривени боеприпаси", обяснява Олена Шустова от The HALO Trust.

Една четвърт от територията на Украйна е осеяна с мини

Според официални данни, над 130 хиляди квадратни километра остават неразминирани, като до момента близо 42 000 квадратни километра са били обезопасени. "Патрони, различни видове ръчни гранати, артирелийски снаряди с калибър до 120 милиметра. Степента на замърсяване е изключително висока. Честно казано, от много дълго време не съм виждал такава голяма концентрация на взривни предмети на едно място", твърди Дмитро Рагуля от The HALO Trust.

Според експерти, разминирането може да отнеме десетилетия."Процесът може да отнеме десетилетия, но технологиите помагат да го ускорим", посочва Шустова.



Именно тук се включва изкуственият интелект. Дронове заснемат терени с висока резолюция, а отделни системи анализират изображенията и разпознават потенциални опасности."Всяка намерена мина, всяка успешна детонация ти дава увереност, че не си тук напразно, че помагаш на страната си и спасяваш животи", твърди Олександър Ляцевич, оператор по механично разминиране към The HALO Trust.

На друг обект, северно от Киев, в преносима стоманена конструкция с подсилени прозорци, Олександър управлява тежка техника, която разкопава и унищожава взривни устройства на безопасно разстояние. "Разликата между това да управляваш машина от самата кабина и дистанционно - е огромна. Тъй като като дете не съм играл много компютърни игри, в началото ми беше трудно, но с времето се научих", категоричен е Ляцевич.



Но въпреки напредъка, човешкият фактор остава незаменим. В близката гора хора внимателно претърсват земята. "Страх има, но той не пречи, а напротив, кара те да работиш по-внимателно и отговорно“, заявява Олга Кава, оператор по механично разминиране към The HALO Trust.



Така в Украйна хората, машините и изкуственият интелект се борят заедно срещу скритите опасности, заровени в земята.

Редактор: Станимира Шикова