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Съоръжението е построено преди повече от 450 години
Състезатели по скокове във вода се хвърлиха от Стария мост в босненския град Мостар. Традиционната надпревара се провежда всяка година и отбелязва възстановяването на съоръжението след войната в Босна и Херцеговина.
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Мостът е построен преди повече от 450 години, но е разрушен по време на конфликта. По-късно е реконструиран с международна помощ и отново е открит през 2004-а. Днес той е под закрилата на ЮНЕСКО и се смята за символ на помирението между хървати и бошняци.
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