Десетки любители на екстремните усещания се събраха в босненския град Яйце. Поводът - Международното състезание по най-атрактивно скачане от водопадите Плива. Надпреварата се провежда за десета поредна година.

Шестнадесет участници от цял свят изпълниха зрелищни скокове от 20-метровата платформа, издигната над водопада, който се намира в самото сърце на града. Състезанието включваше традиционния стил на скок „Лястовица“, който се фокусира върху формата и стойката на скачача – с изпънати встрани ръце и глава напред, наподобяващи силует на лястовица.

Събитието се е превърнало във важна атракция за Яйце, съчетавайки спорт, култура и забавление. То вече е печелило туристически награди като най-добро туристическо събитие в Босна и Херцеговина, насърчавайки развитието на туристическия сектор в региона.

Редактор: Станимира Шикова