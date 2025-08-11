Кадър/Видео:"Ройтерс"
-
Продадоха производителя на яйцата "Фаберже" за 50 млн. долара (ВИДЕО)
-
AI срещу природата: Едно търсене в ChatGPT изразходва 10 пъти повече енергия от Google
-
С лице към небето: Когато скокът с парашут носи свобода
-
Изкуство в космоса: Подготвят първата по рода си арт галерия на Луната
-
Норвежкият град, в който през зимата няма слънце, но инженерите върнаха светлината
-
„Белите чорапи”: Интернет предизвикателство от Дубай срещу реалността в София
Събитието се е превърнало във важна атракция за босненския град Яйце
Десетки любители на екстремните усещания се събраха в босненския град Яйце. Поводът - Международното състезание по най-атрактивно скачане от водопадите Плива. Надпреварата се провежда за десета поредна година.
Екстремно: Французин постави рекорд за най-смъртоносен скок от скала (ВИДЕО)
Шестнадесет участници от цял свят изпълниха зрелищни скокове от 20-метровата платформа, издигната над водопада, който се намира в самото сърце на града. Състезанието включваше традиционния стил на скок „Лястовица“, който се фокусира върху формата и стойката на скачача – с изпънати встрани ръце и глава напред, наподобяващи силует на лястовица.
Събитието се е превърнало във важна атракция за Яйце, съчетавайки спорт, култура и забавление. То вече е печелило туристически награди като най-добро туристическо събитие в Босна и Херцеговина, насърчавайки развитието на туристическия сектор в региона.Редактор: Станимира Шикова
Последвайте ни